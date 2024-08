/ Lesedauer: ca. 3min Anschlag Drei Tote bei Stadtfest: Solingen im Ausnahmezustand

Was als fröhliches Straßenfest beginnt, mündet in Blutvergießen und Panik. Am Ende konstatiert ein sichtlich ergriffener Innenminister: „Wir sind tief erschüttert und in Trauer vereint.“

© Gianni Gattus/dpa Im gesamten Solinger Stadtgebiet ist viel Polizei unterwegs. Foto: Gianni Gattus/dpa

Von Jana Glose, dpa