Flucht Drama bei Ankunft in Lampedusa: Baby ertrunken

Zuletzt kamen so viele Bootsflüchtlinge wie noch nie an einem einzigen Tag auf der Insel an. Die Situation ist chaotisch - dann passiert das Unglück.

© Oliver Weiken/dpa Migranten steuern ein Boot in Richtung der Insel Lampedusa. Foto: Oliver Weiken/dpa

Von dpa