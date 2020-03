/ Lesedauer: ca. 2min Disneyland in Kalifornien, Florida und Paris machen zu

Disneyland stellt sich gerne als der „Happiest Place on Earth“ dar. Doch fröhlich wird es in dem Freizeitpark in den nächsten Wochen nicht zugehen. Wegen des Coronavirus macht die Anlage in Kalifornien dicht, auch in Florida und Paris stellt Disney den Betrieb ein.