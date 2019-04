Empfehlung - Digitalministerin verteidigt Rohrpost im Kanzleramt

dpaSaarbrücken So seien dieses Jahr „bisher circa 2400 Vorgänge monatlich per Rohrpost übermittelt“ worden. Als Alternative käme nur eine Übermittlung durch drei zusätzliche Boten in Betracht, rechnete Bär dem Bericht zufolge vor. Die Personalkosten dafür würden dann aber 137.000 Euro betragen. Die Wartungs- und Instandsetzungskosten der Rohrpostanlage seien demgegenüber deutlich geringer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/digitalministerin-verteidigt-rohrpost-im-kanzleramt-293062.html