Deutscher Reporter Billy Six aus Haft in Venezuela entlassen

Billy Six saß im berüchtigten Geheimdienstgefängnis El Helicoide in Caracas ein. Dem Journalisten wurden Spionage und Rebellion zur Last gelegt. In Deutschland geriet der Fall zum Politikum: Die Regierung erwehrte sich des Vorwurfs, nicht genug für Six zu tun.