Empfehlung - Deutsche Wikipedia aus Protest abgeschaltet

dpaBerlin Statt des Online-Lexikons erschien ein Appell an die Nutzer, die Abgeordneten des Europäischen Parlaments zu kontaktieren. Obwohl die Wikipedia ausdrücklich vom Artikel 13 der neuen Urheberrechtsrichtlinie zu den Upload-Filtern ausgenommen sei, werde das freie Wissen selbst dann leiden, „wenn Wikipedia eine Oase in der gefilterten Wüste des Internets“ bleibe. Das EU-Parlament will am kommenden Dienstag über die Urheberrechtsrichtlinie abstimmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/deutsche-wikipedia-aus-protest-abgeschaltet-287900.html