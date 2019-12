/ Lesedauer: ca. 3min Deutsche sind bei Freundschaften vorsichtig

„Ohne Freundschaft ist das Leben nichts“, meinte schon Cicero. Doch in Deutschland versuchen es laut einer neuen Umfrage erstaunlich viele ohne Freunde oder aber nur mit ganz wenigen - auch in Zeiten von Facebook und Co mit Hunderten sogenannten Freunden.