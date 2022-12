/ Lesedauer: ca. 3min Hilfsorganisationen Deutsche Schiffe bringen Migranten nach Italien

Mehrere Organisationen retten am Wochenende Bootsmigranten im Mittelmeer aus Seenot. Am Ende landen sie meist in Italien, doch die rechte Regierung dort sieht das kritisch.

© Valeria Ferraro/AP/dpa Das deutsche humanitären Schiff „Rise Above“ soll im süditalienischen Gioia Tauro anlegen. Foto: Valeria Ferraro/AP/dpa

Von dpa