Extremismus Deutsche Kritik an Koran-Verbrennung in Stockholm

Am Wochenende ist in der Nähe der türkischen Botschaft in Stockholm ein Exemplar des Korans verbrannt worden. Scharfe Kritik kommt aus zahlreichen muslimisch dominierten Ländern. Nun auch aus Berlin.

© Demy Becker/dpa Auswärtiges Amt: „Menschenrecht auf Religionsfreiheit ist ein hohes Gut“. Foto: Demy Becker/dpa

Von dpa