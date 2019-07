Empfehlung - Deutsche geht bei Nordsee-Kreuzfahrt über Bord und stirbt

dpaOslo/Kiel Ein tragischer Zwischenfall hat eine Kreuzfahrt auf der Nordsee überschattet: Auf der „MSC Meraviglia“ ist am Freitag eine Frau über Bord gegangen und gestorben. Das Schiff kam Samstag an seinem Ziel, dem Kieler Hafen, an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/deutsche-geht-bei-nordsee-kreuzfahrt-ueber-bord-und-stirbt-306377.html