/ Lesedauer: ca. 3min Deutsche auf Kreuzfahrtschiff mit Coronavirus infiziert

Auf dem unter Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiff in Japan häufen sich die Coronavirus-Infektionen. Auch Deutsche sind betroffen. Die überwiegend deutschen Fahrgäste der „Aidavita“ traten am Wochenende vorzeitig die Rückreise an.