Empfehlung - Der Sommer ist zurück - und er ist gekommen um zu bleiben

dpaOffenbach Eitel Sonnenschein herrsche am Samstag im Norden und Westen. In den übrigen Regionen können Quellwolken aufziehen. Die Temperaturen erreichten beste Sommerwerte: 26 und 32 Grad. Zwischen Mittelgebirgen und Alpen gebe es vereinzelt Schauer und Gewitter „mit Starkregengefahr“, wie der Meteorologe am Freitag in Offenbach sagte. Nachts kühle es auf Tiefstwerte zwischen 18 und 10 Grad ab.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/der-sommer-ist-zurueck-und-er-ist-gekommen-um-zu-bleiben-314718.html