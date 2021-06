Petra Lieser sitzt mit Fotobüchern über ihre Tochter in ihrem Garten. Die Tochter Katja Lieser war am 1. Dezember 2020 bei einer Amokfahrt in Trier getötet worden (zu dpa „„Der Schmerz hört nicht auf“: Das Leben nach der Amokfahrt von Trier“). Foto: Birgit Reichert/dpa