Empfehlung - Der AfD drohen weitere Strafzahlungen wegen Parteifinanzen

dpaBerlin Demnach waren im Rechenschaftsbericht 2017 der AfD die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem sogenannten Kyffhäusertreffen 2017 in Thüringen nicht erfasst. Es gehe um einen Betrag von 17.084,48 Euro. Nach dem Parteiengesetz ergebe sich daraus eine Zahlungsverpflichtung in Höhe des zweifachen Betrags, also von 34.168,96 Euro.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/der-afd-drohen-weitere-strafzahlungen-wegen-parteifinanzen-315864.html