Empfehlung - Demonstranten legen Hongkong lahm - Gewalt eskaliert weiter

dpaHongkong In Hongkong haben Demonstranten am Mittwoch den dritten Tag in Folge Teile der Finanzmetropole zum Erliegen gebracht. Der Betrieb an zahlreichen U-Bahn-Stationen musste eingestellt werden, weil Demonstranten im Berufsverkehr die Züge an der Weiterfahrt hinderten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/demonstranten-legen-hongkong-lahm-gewalt-eskaliert-weiter-329192.html