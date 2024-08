/ Lesedauer: ca. 4min Messerangriff bei Stadtfest Debatte über strengere Messer-Gesetze nimmt Fahrt auf

In der Ampel-Koalition wird schon länger über Maßnahmen gegen Messer-Kriminalität debattiert. Nach Solingen kündigt Justizminister Buschmann (FDP) nun Beratungen in der Regierung an. Ausgang offen.

© Arne Dedert/dpa Nach der tödlichen Messerattacke auf einem Stadtfest in Solingen vom Freitagabend nimmt die politische Diskussion über ein schärferes Waffenrecht und Messerverbotszonen an Fahrt auf. Foto: Arne Dedert/dpa

Von Jörg Blank, dpa