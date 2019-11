Empfehlung - Das Haus des Nikolaus - es entsteht im Ort St. Nikolaus

dpaSt. Nikolaus Nun bekommt der Nikolaus an seiner irdischen Adresse ein Häuschen gebaut: „Da soll eine Stube hinein kommen, damit Kinder sehen können, wo er wohnt und arbeitet“, sagte die Leiterin der Kinderbriefaktion, Sabine Gerecke. Das acht mal vier Meter große Holzhaus vor dem eigentlichen Postamt in einer alten Schule stehe bereits, werde aber in diesem Jahr noch nicht ganz fertig. Das Haus des Nikolaus soll spätestens zur 750-Jahr-Feier des Ortes im Sommer 2020 fertig sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/das-haus-des-nikolaus-es-entsteht-im-ort-st-nikolaus-327122.html