/ Lesedauer: ca. 2min Sicherheit Dänemark will fast 20 Milliarden in Verteidigung investieren

Dänemark will in den kommenden Jahren deutlich mehr Geld für Verteidigung ausgeben. Das teilte der geschäftsführende Verteidigungsminister mit - auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine.

© Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD, 4.v.r) und sein dänischer Amtskollege Troels Lund Poulsen (3.v.r) sprechen mit Bundeswehrsoldaten. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Von dpa