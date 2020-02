Empfehlung - Coronavirus: Zahl der Opfer in China steigt auf über 1000

dpaPeking Das neuartige Coronavirus hat in China schon mehr als 1000 Menschen das Leben gekostet. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden fielen der Lungenkrankheit weitere 108 Menschen zum Opfer, womit bislang insgesamt 1016 Menschen in China an der Lungenkrankheit gestorben sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/coronavirus-zahl-der-opfer-in-china-steigt-auf-ueber-1000-343574.html