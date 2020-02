Empfehlung - Zahl der Coronavirus-Infektionen in China steigt auf 68.500

dpaPeking Die Zahl der Infektionen und Todesfälle durch das neuartige Coronavirus ist in China erneut gestiegen. Laut der Pekinger Gesundheitskommission starben an der inzwischen Covid-19 genannten Lungenkrankheit erneut 142 Patienten, womit die Gesamtzahl der Opfer in China nun bei 1665 liegt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/coronavirus-zahl-der-infektionen-in-china-steigt-auf-68500-344251.html