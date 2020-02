Empfehlung - Coronavirus breitet sich in Deutschland aus

dpaHeinsberg/Berlin Das neuartige Coronavirus verbreitet sich in Deutschland rapide. Heute wurden in Nordrhein-Westfalen 14 weitere Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 bekannt, außerdem vier neue Fälle in Baden-Württemberg und je einer in Rheinland-Pfalz und Bayern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/coronavirus-in-zwei-deutschen-bundeslaendern-nachgewiesen-345583.html