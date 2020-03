Empfehlung - Coronavirus: Erneut 31 Tote in China

dpaPeking/Berlin Der Lungenkrankheit Covid-19 sind in China weitere 31 Menschen zum Opfer gefallen. Alle neuen Opfer wurden in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei registriert, wo das neuartige Coronavirus ursprünglich in der Millionenmetropole Wuhan ausgebrochen war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/coronavirus-erneut-31-tote-in-china-346604.html