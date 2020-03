Das deutsche Kreuzfahrtschiff „MS Artania“ liegt im Hafen von Fremantle. Die Heimreise der wegen mehrerer Corona-Fälle vor Australien gestrandeten rund 830 Passagiere der „MS Artania“ ist gesichert. Bis zum Ende der Woche würden fast alle von ihnen in drei Flugzeugen nach Deutschland gebracht, so der australische Finanzminister Cormann. Die Kranken an Bord würden in Australien behandelt. Foto: Richard Wainwright/AAP/dpa