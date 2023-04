/ Lesedauer: ca. 2min Auto Conti plant Systeme für autonome Lkw-Flotten in den USA

Beim globalen Geschäft mit dem autonomen Fahren bringen sich Autokonzerne und -zulieferer in Position. Der Continental-Konzern macht jetzt in den USA einen weiteren Schritt. Fahren schon in mittlerer Frist große Sattelschlepper von selbst über den Highway?

Von dpa