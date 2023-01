/ Lesedauer: ca. 2min Geschichte Colonia Dignidad: Deutschland und Chile wollen Gedenkstätte

In den 1960er Jahren entwickelt sich am Fuß der Anden ein Ort des Schreckens. In der Sektensiedlung eines deutschen Laienpredigers gibt es Kindesmissbrauch, Folter und Morde. Die Aufarbeitung dauert an.

© Ceibo Produccionest/dpa-File/dpa Diese undatierte Aufnahme aus den 1980er Jahren zeigt den Eingangsbereich der „Colonia Dignidad“ im chilenischen Parral. Foto: Ceibo Produccionest/dpa-File/dpa

Von dpa