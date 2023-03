/ Lesedauer: ca. 3min Diplomatie China protestiert gegen US-Transit von Taiwans Präsidentin

China will Taiwan international isolieren. In einem Zwischenstopp von Präsidentin Tsai in New York sieht Peking eine unzulässige offizielle Interaktion mit den USA. Washington warnt vor Überreaktionen.

© Uncredited/Taiwan Presidential Office/AP/dpa Auf diesem vom taiwanesischen Präsidialamt veröffentlichten Foto spricht Tsai Ing-wen (M), Präsidentin von Taiwan, vor dem Abflug zu einer Auslandsreise am Taoyuan International Airport. Foto: Uncredited/Taiwan Presidential Office/AP/dpa

Von dpa