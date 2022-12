/ Lesedauer: ca. 2min Pandemie China kündigt Ende der Quarantänepflicht bei Einreise an

Mit dem Ende fast aller Maßnahmen verbreitet sich das Virus in China nun rasend schnell. Doch die Regierung hält an ihrer Kehrtwende in der Corona-Politik fest.

© Andrew Braun/AP/dpa Ein Mann wird auf COVID-19 getestet. Foto: Andrew Braun/AP/dpa

Von dpa