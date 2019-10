Empfehlung - Chemie-Nobelpreis an drei Batterieforscher

dpaStockholm Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an den in Jena geborenen US-Amerikaner John Goodenough, den in Großbritannien geborenen Stanley Whittingham und den Japaner Akira Yoshino für die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/chemie-nobelpreis-an-drei-batterieforscher-322944.html