Empfehlung - Chef der äthiopischen Armee bei Putschversuch getötet

dpaAddis Abeba Angreifer hätten am Samstagabend versucht, die Macht in der Verwaltungsregion Amhara im Norden Äthiopiens an sich zu reißen, sagte Nigussu Tilahun, der Sprecher von Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed, am Sonntag in Addis Abeba. Dahinter steckte demnach der Chef der Sicherheitskräfte der Verwaltungsregion.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/chef-der-aethiopischen-armee-bei-putschversuch-getoetet-303780.html