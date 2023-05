/ Lesedauer: ca. 3min Parteien CDU will verpflichtende kapitalgedeckte Altersvorsorge

In einem intensiven Prozess will sich die CDU nach dem Desaster bei der Bundestagswahl 2021 neu aufstellen. Drei Tage lang geht die zuständige Kommission in Klausur. Es gibt erste konkrete Vorschläge.

© Lino Mirgeler/dpa Ein älterer Mann sitzt an einem Tisch und zählt Geld. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Von Jörg Blank, dpa