/ Lesedauer: ca. 2min Parteien CDU-Spitze will Streit über Frauenquote entschärfen

Quote oder nicht - über den besten Weg, mehr Frauen für Führungspositionen in der Partei zu gewinnen, schwelt in der CDU seit längerem ein Streit. Nun sollen aber erst einmal die Wogen geglättet werden.