/ Lesedauer: ca. 2min Vorschlag CDU für steuerfreies Arbeiten in der Rente bis 2000 Euro

Wer in der Rente weiterarbeitet und ordentlich hinzuverdient, muss einen Teil des Geldes an den Fiskus abführen. Die CDU sieht hier Reformbedarf - und will dies zunächst einmal für zwei Jahre anders regeln.

© Marcus Brandt/dpa CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat eine neue Idee, wie man dem Fachkräftemangel entgegen wirken kann. Es geht um Rentnerinnen und Rentner. Foto: Marcus Brandt/dpa

Von dpa