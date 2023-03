/ Lesedauer: ca. 2min Tarife Bundesweite Warnstreiks in Kliniken

Busse und Bahnen bleiben in den Depots, Rettungsdienste legen ihre Arbeit nieder. Nun schließen sich auch Beschäftigte in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen den Warnstreiks an.

© Sven Hoppe/dpa Die Warnstreiks der Beschäftigten im öffentlichen Dienst treffen diese Woche vor allem Krankenhäuser und Sparkassen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Von dpa