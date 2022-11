/ Lesedauer: ca. 3min Konflikte Bundeswehr soll bis Mai 2024 aus Mali abziehen

Die Militärmachthaber in Mali haben den Blauhelm-Einsatz in ihrem Land immer mehr erschwert. Die Zweifel am Engagement wuchsen in vielen Ländern. Nun sind die Weichen für den Abzug der Bundeswehr gestellt.

© Kay Nietfeld/dpa Soldaten der Bundeswehr verlassen einen Platz im Camp Castor in Gao während des Besuchs der Verteidigungsministerin. Foto:Kay Nietfeld/dpa

Von Carsten Hoffmann und Jörg Blank, dpa