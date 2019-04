Empfehlung - Bundesumweltministerin: Artensterben globale Herausforderung

dpaBerlin „Das Artensterben ist eine ähnlich große globale Herausforderung wie der Klimawandel“, teilte die SPD-Politikerin am Sonntag mit. Sie hoffe, dass die Weltgemeinschaft sich mit dem Bericht des Weltbiodiversitätsrats IPBES, an dessen Kernaussagen Experten und Regierungsvertreter von diesem Montag an feilen, auf einen „gemeinsamen, wissenschaftlich fundierten Sachstand“ einigen, der dabei helfe, gemeinsame Lösungen zu entwickeln.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/bundesumweltministerin-artensterben-globale-herausforderung-294333.html