Die Pflege wird seit Jahren teurer und teurer, was auch Millionen Familien zu schaffen macht. Die Regierung will jetzt mit einem Gesetz an mehreren Stellen gegensteuern - allerdings gibt es weiter Kritik.

© Philipp von Ditfurth/dpa Pflege im Heim: Die Anfang vergangenen Jahres eingeführte Entlastungszuschläge für Bewohnerinnen und Bewohner sollen erhöht werden. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Von dpa