Empfehlung - Bundestag beschließt Extra-Milliarden für Bahnen und Busse

dpaBerlin In den Regionalverkehr mit Bahnen und Bussen in ganz Deutschland soll deutlich mehr Geld fließen. Das sehen Gesetzespläne von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vor, die der Bundestag beschließen will.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/bundestag-beschliesst-extra-milliarden-fuer-bahnen-und-busse-342176.html