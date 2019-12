Empfehlung - Bundesinstitut warnt vor Schlucken von E-Zigaretten-Liquids

dpaBerlin In Deutschland habe es von Januar 2015 bis Februar diesen Jahres 851 Vergiftungen oder entsprechende Verdachtsfälle im Zusammenhang mit E-Zigaretten gegeben, teilte das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) unter Verweis auf eine Studie zu Anfragen an Giftinformationszentren mit. In 82 Prozent der Fälle hatten Menschen versehentlich Liquids verschluckt, häufig seien Kleinkinder betroffen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/bundesinstitut-warnt-vor-schlucken-von-e-zigaretten-liquids-335048.html