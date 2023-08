/ Lesedauer: ca. 2min Soziales Bundesbürger gehen später in Rente

Jährlich erhöht sich in Deutschland das Alter, in dem die Menschen in die Altersrente gehen. Doch gleichzeitig erhalten Rentnerinnen und Rentner auch immer länger ihre Bezüge.

© Sebastian Gollnow/dpa Eine Seniorin sitzt an ihrem Laptop. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Von dpa