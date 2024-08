/ Lesedauer: ca. 2min Keine LGBTI-Themen in Schulen Bulgarien verbietet nicht-heterosexuelle Themen in Schulen

In Bulgarien werden nur wenige Gesetze per Schnellverfahren verabschiedet. Das Verbot von nicht-heterosexuellen Ideen in Schulen gehört dazu. Schnell kam es zum Protest.

© picture alliance / dpa Bulgarien verbietet nicht-heterosexuelle Botschaften und Themen wie geschlechtliche Selbstbestimmung in Schulen. Foto: picture alliance / dpa

Von dpa