/ Lesedauer: ca. 2min Europawahlen Brüssel: Plattformen müssen vor Wahlen Fake News bekämpfen

Die Sorge vor russischer Einmischung mit Fake News in die Europawahlen ist groß. Die EU-Kommission appelliert jetzt an Google, Facebook und Co.

© Rolf Vennenbernd/dpa Große Online-Plattformen unterliegen seit Kurzem einem EU-Gesetz, wonach sie stärker gegen illegale Inhalte vorgehen müssen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Von dpa