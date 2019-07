Empfehlung - Brexit-Hardliner dominieren in Johnsons neuem Kabinett

dpaLondon Das neue britische Kabinett unter Premierminister Boris Johnson ist am Donnerstag zu seiner ersten Sitzung in London zusammengekommen. Am späten Vormittag wird Johnson im Unterhaus seine erste Rede als Regierungschef halten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/brexit-hardliner-dominieren-in-johnsons-neuem-kabinett-309639.html