/ Lesedauer: ca. 2min London Brexit-Gegner protestieren für britischen EU-Wiederbeitritt

2016 stimmte eine knappe Mehrheit in Großbritannien für den Brexit. Unter dem Motto „We want our star back!“ wollen Gegner des damaligen Votums den daraus resultierenden EU-Austritt rückgängig machen.

© Jeff Moore/PA Wire/dpa Das zentrale Motto des Protests bezieht sich auf die Sterne der EU-Flagge: „We want our star back!“ (Wir wollen unseren Stern zurück!) Foto: Jeff Moore/PA Wire/dpa

Von dpa