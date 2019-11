Empfehlung - Bremer Clan-Chef Miri scheitert bei Einreise in die Türkei

dpaBeirut Der 46-Jährige sei am Mittwoch mit einem libanesischen Pass von Beirut nach Istanbul gereist. Dort angekommen, verweigerte ihm die türkische Polizei allerdings die Einreise, wie der „Spiegel“ am Freitag berichtete. Als er nach Beirut zurückfliegen sollte, habe der Ex-Boss der Rockergruppe „Mongols MC Bremen“ Widerstand geleistet und sei erst im zweiten Anlauf zurück in den Libanon geschickt worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/bremer-clan-chef-miri-scheitert-bei-einreise-in-die-tuerkei-332187.html