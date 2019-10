Empfehlung - Brände wüten weiter: Kalifornien drohen massive Blackouts

dpaSan Francisco Heißes, trockenes Wetter und starke Winde: mit dieser Wetterprognose hält die Feuergefahr in Kalifornien auch am Wochenende an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/braende-wueten-weiter-kalifornien-drohen-massive-blackouts-325915.html