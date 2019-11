Empfehlung - Böllerverbote in Städten bleiben die Ausnahme

dpaBerlin Fans von Böllern und Raketen können das Jahr 2020 in weiten Teilen Deutschlands so begrüßen wie die Jahre zuvor: Böllerverbote bleiben in vielen Städten auf einzelne Bereiche der Innenstadt begrenzt oder ganz aus. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/boellerverbote-in-staedten-bleiben-die-ausnahme-331680.html