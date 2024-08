/ Lesedauer: ca. 4min Lage im Überblick Blinken setzt Nahost-Reise fort - Hoffnung auf Gaza-Abkommen

US-Außenminister Blinken will in Nahost ein Abkommen über eine Waffenruhe in Gaza erreichen. Erstmals seit langem besteht Hoffnung. Kommt es endlich zur Freilassung der Geiseln?

© Kevin Mohatt/Pool Reuters/AP/dpa US-Außenminister Antony Blinken. Foto: Kevin Mohatt/Pool Reuters/AP/dpa

Von dpa