Ratzinger erteilte 1986 als Chef der Glaubenskongregation dem Skandalpriester H. in einem von ihm selbst unterschriebenen Brief die Erlaubnis, die Heilige Messe mit Traubensaft statt mit Wein zu feiern. Foto: Claudio Onorati/ansa via epa/dpa