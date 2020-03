Empfehlung - Bischöfe beschließen Grundsätze für Missbrauchsentschädigung

dpaMainz Zum Abschluss der Frühjahrsvollversammlung in Mainz haben die katholischen Bischöfe in Deutschland neue Grundsätze für Zahlungen an Opfer sexueller Gewalt in der Kirche beschlossen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/bischoefe-beschliessen-grundsaetze-fuer-missbrauchsentschaedigung-346747.html