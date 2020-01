Empfehlung - Bis 2050 „klimaneutral“: EU-Kommission präsentiert Pläne

dpaStraßburg Mit einem riesigen Investitionsprogramm will die EU-Kommission bis 2030 eine Billion Euro in die Klimawende in Europa pumpen, also 1000 Milliarden Euro. Wie das Geld aufgebracht werden soll, will die Kommission heute in Straßburg erläutern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/bis-2050-klimaneutral-eu-kommission-praesentiert-plaene-339350.html